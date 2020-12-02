Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda 5’e 2 top kapma oyunu ile başladığı belirtildi. Çalışmanın dar alanda pas oyunu ve çift kale maç ile tamamladığı bildirildi.

Floyd Ayite'nin takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü, sakatlığı bulunan Diego Angelo’nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.