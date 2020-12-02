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02.12.2020 - 16:01 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda 5’e 2 top kapma oyunu ile başladığı belirtildi. Çalışmanın dar alanda pas oyunu ve çift kale maç ile tamamladığı bildirildi.

Floyd Ayite'nin takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü, sakatlığı bulunan Diego Angelo’nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Gençlerbirliğinde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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