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17.10.2020 - 12:37 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları
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Başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve şut çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, orta-şut çalışmasıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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