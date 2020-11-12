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12.11.2020 - 15:22 | | AA

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasındaFenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana Mustafa Kaplan çıkardı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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Gençlerbirliğinde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

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