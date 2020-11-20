GenÃ§lerbirliÄŸi'nde FenerbahÃ§e Ã¶ncesi koronavirÃ¼s geliÅŸmesi!

GençlerbirliÄŸi'nde Fenerbahçe öncesi koronavirüs geliÅŸmesi!
GenÃ§lerbirliÄŸi, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda yarÄ±n FenerbahÃ§e'yi aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Ã–te yandan, baÅŸkent temsilcisinde FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶ncesi teknik ekip, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanÄ±lmadÄ±.Â
GenÃ§lerbirliÄŸi, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda yarÄ±n FenerbahÃ§e'yi aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekip, FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶ncesi son antrenmanÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde teknik direktÃ¶r Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde Ä°lhan Cavcav Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Antrenmana Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadÄ±. BaÅŸkent ekibi, antrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.Â
KÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± Mattias Johansson ile sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Bogdan Stancu, FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± forma giyemeyecek.Â
Ã–te yandan, baÅŸkent temsilcisinde FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶ncesi teknik ekip, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanÄ±lmadÄ±.Â
Eryaman StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, hakem Halil Umut Meler yÃ¶netecek.
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