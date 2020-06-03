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03.06.2020 - 14:29 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanının taktik ağırlıklı geçtiği belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dar alanda top kapma çalışmasıyla devam ettiği ifade edildi. İdmanın, önce tam saha sonra da yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına yarın tesislerinde devam edecek.

Gençlerbirliğinde Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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