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18.06.2020 - 18:40 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

Süper Lig'de deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
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Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği bu sabah uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliğinde koronavirüs testleri negatif çıktı

 

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