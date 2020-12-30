30.12.2020 - 15:03 | | ANKARA,(DHA)
Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Gençlerbirliği, defans oyuncusu Ömürcan Artan'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Hes Kablo Kayserispor maçının 54'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ömürcan Artan'ın çekilen MR sonucuna göre arka adalesinde yırtık tespit edildi. Ömürcan'ın 2-3 hafta aralığında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."