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30.12.2020 - 15:03 | | ANKARA,(DHA)

Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği, defans oyuncusu Ömürcan Artan'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Hes Kablo Kayserispor maçının 54'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ömürcan Artan'ın çekilen MR sonucuna göre arka adalesinde yırtık tespit edildi. Ömürcan'ın 2-3 hafta aralığında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Gençlerbirliğinde Ömürcan Artan 3 hafta sahalardan uzak kalacak



 

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