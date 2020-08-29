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HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi
29.08.2020 - 23:21 | | AA

Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi

Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. Berişbek, 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabilecek ve 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara katılabilecek.

Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi
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Gençlerbirliği futbolcusu Rahmetullah Berişbek, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rahmetullah, İstanbul'da sağ dizinden "parsiyel menisektomi" ameliyatı geçirdi. 

Operasyonu başarılı geçen Rahmetullah Berişbek, 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabilecek ve 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara katılabilecek.

Gençlerbirliğinde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi

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