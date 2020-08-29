29.08.2020 - 23:21 | | AA
Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi
Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. Berişbek, 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabilecek ve 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara katılabilecek.
Gençlerbirliği futbolcusu Rahmetullah Berişbek, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rahmetullah, İstanbul'da sağ dizinden "parsiyel menisektomi" ameliyatı geçirdi.
Operasyonu başarılı geçen Rahmetullah Berişbek, 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabilecek ve 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara katılabilecek.
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