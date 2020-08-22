22.08.2020 - 19:48 | | ANKARA (DHA) -
Gençlerbirliği'nde Salih Dursun şoku!
G.Birliği'nin yeni transferi Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.
Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini ve oyuncunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.