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23.01.2021 - 20:42 |

Gençlerbirliği'nde serbest düşüş sürüyor!

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden Gençlerbirliği, ilk devreyi 19 puanla tamamladı. Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1, 20'nci hafta maçında da konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 yenilmişti.

Gençlerbirliği'nde serbest düşüş sürüyor!
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Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden Gençlerbirliği, ilk devreyi 19 puanla tamamladı.

Başkent ekibi, 21'inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. 

Kötü gidişatı durduramayan kırmızı-siyahlılar, üst üste 4. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1, 20'nci hafta maçında da konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 yenilmişti. 

Sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan başkent temsilcisi, devreyi 19 puanla kapattı.

Gençlerbirliği, devre arasının verilmeyeceği Süper Lig'de 31 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliğinde serbest düşüş sürüyor

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