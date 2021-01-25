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25.01.2021 - 19:57 | | AA

Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Srdjan Spiridonovic, sağlık kontrolünden geçirildi.

Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Srdjan Spiridonovic, sağlık kontrolünden geçirildi.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Ankara Hastanesinde ilk olarak kan tetkikleri yapılan Spiridonovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 

Avusturyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Gençlerbirliğinde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

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