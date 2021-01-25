Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Srdjan Spiridonovic, sağlık kontrolünden geçirildi.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Ankara Hastanesinde ilk olarak kan tetkikleri yapılan Spiridonovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Avusturyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.