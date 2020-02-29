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29.02.2020 - 16:00 |

Gençlerbirliği'nde Stancu şoku

Yarın akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. Yapılan açıklamada golcü futbolcunun sakatlığı sebebiyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Gençlerbirliği'nde Stancu şoku

Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu şoku yaşanıyor... Golcü futbolcunun sakatlığı sebebiyle yarın Galatasaray maçında forma giyemeyeceği ve sahalardan 6 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Ankara Acıbadem Hastanesinde MR’ı çekilen Bogdan Stancu’nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir.

Gençlerbirliğinde Stancu şoku

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