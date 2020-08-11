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11.08.2020 - 11:47 | | AA

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu

Başkent ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak." denildi.

Gençlerbirliğinde teknik direktör Mert Nobrenin ekibi belli oldu

Futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde daha önceki dönemlerde başarı ile görev yapmış Uzman Doktor Savaş Kudaş, 2020-2021 sezonu itibarıyla yeniden kulübümüzde görev alacak. Savaş Kudaş ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırmıştı.

Gençlerbirliği marşı

 

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