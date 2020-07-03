Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ
03.07.2020 - 13:15 |

Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Gençlerbirliği Türk futboluna stoper kazandırmaya devam ediyor. Mert Çetin'i Roma'ya transfer eden Başkent ekibinde şimdi de Arda Kızıldağ göze çarpıyor.

Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ
ABONE OL

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nde genç futbolcu Arda Kızıldağ gösterdiği performans ile taliplerini peşine takmaya başladı.

AVRUPA'DAN İKİ KULÜBÜN RADARINDA

Bu sezon Gençlerbirliği ile 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası'nda forma şansı bulan genç stoper Avrupa'dan 2 kulübün dikkatini çekti. 21 yaşındaki futbolcu yeni Mert Çetin olarak anılıyor. Transfer görüşmeleri sezon biter bitmez başlayacak...

Ankara temsilcisi bildiğiniz üzere daha önce İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık ve Mert Çetin gibi milli yıldızları Süper Lig ve Avrupa devlerine transfer etmişti.

Gençlerbirliğinde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ

 

 

    Skorer Mutfak - 3 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ
      Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ
    2. Kızılyıldız mts, Corey Walden'ı transfer etti
      Kızılyıldız mts, Corey Walden'ı transfer etti
    3. Emre Belözoğlu: Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var
      Emre Belözoğlu: Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var
    4. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu
      FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu
    5. Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi
      Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var

    Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var

    Ali Koç: Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz"

    Ali Koç: Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz"

    Son dakika | Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

    Son dakika | Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

    Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi

    Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi

    Sıradaki Haber