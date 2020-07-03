Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nde genç futbolcu Arda Kızıldağ gösterdiği performans ile taliplerini peşine takmaya başladı.

AVRUPA'DAN İKİ KULÜBÜN RADARINDA

Bu sezon Gençlerbirliği ile 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası'nda forma şansı bulan genç stoper Avrupa'dan 2 kulübün dikkatini çekti. 21 yaşındaki futbolcu yeni Mert Çetin olarak anılıyor. Transfer görüşmeleri sezon biter bitmez başlayacak...

Ankara temsilcisi bildiğiniz üzere daha önce İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık ve Mert Çetin gibi milli yıldızları Süper Lig ve Avrupa devlerine transfer etmişti.