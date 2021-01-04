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04.01.2021 - 00:10 |

Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir açıklaması! Süper Lig devleri...

Gençlerbirliği'nde transferin gözde ismi Berat Özdemir ile ilgili Başkan Murat Cavcav açıklamlarda bulundu. Cavcav, "Evet, Berat’ı isteyen ve görüştüğümüz kulüpler var. Bunların içinde İstanbul’dan takımlarımız da, Trabzonspor da var. Berat bizim evladımız; onun rızası ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir açıklaması! Süper Lig devleri...
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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, transferin gözde ismi Berat Özdemir ile ilgili ilk kez konuştu. Cavcav açıklamasında İstanbul kulüplerinin yanı sıra Trabzonspor'un da genç isme talip olduğunu açıkladı.

 Cavcav "Berat için tabii ki teklifler var. Berat bizim göz bebeğimiz. Altyapıdan itibaren elimizde büyüyen genç bir evladımız. Bizim için tüm oyuncularımız değerli ama Berat gibi, Arda gibi, Soner, Halil İbrahim gibi altyapımızdan yetişenlerin yeri çok ayrı. Türkiye’den de Avrupa’dan da takip edenler ve görüştüğümüz kulüpler var. Kulüp ismi söylemem şimdilik doğru olmaz. Ama şunu netleştirmek istiyorum. Bizim için oyuncu eşittir para demek değildir. Unutulmasın, bu arkadaşlarımız tesislerimizde büyüyor futbolcu oluyorlar. Tesislerimizde büyüyen bu çocuklarımızın mutluluğu, geleceği bizim için çok önemli. 'X kulüple anlaştı, Y kulüple anlaştı, şuna, şu fiyata sattılar, şu bu.' İnanın okurken hayret ediyorum. " dedi.

Gençlerbirliğinden Berat Özdemir açıklaması Süper Lig devleri...

"İstanbul takımları ve Trabzonspor da var"
"Evet Berat’ı isteyen ve görüştüğümüz kulüpler var. Bunların içinde İstanbul’dan takımlarımız da Trabzonspor da var. Avrupa’dan takip eden takımlar da var. Ama dediğim gibi şu anda bir anlaşma ya da imza söz konusu değil. Acelemiz yok, Berat’ın da acelesi yok. Gençlerbirliği için, yuvası için mücadele etmeye devam ediyor. Berat bizim çocuğumuz, ne biz onu üzeriz, ne de o, yetiştiği kulübünü üzer. Her oyuncunun muhakkak bir hayali vardır. Berat düzgün yetişmiş, iyi bir ailenin evladı. İngilizce ve Fransızca biliyor. Biz geçen yıl Mert Çetin’i Roma’ya gönderdik. Berat da Avrupa’ya transfer olursa, Avrupa’da daha çok tanınır diyoruz. Ama burada kulübün menfaatleri ve oyuncunun istekleri söz konusu. Berat bizim evladımız, onun rızası ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadelerini açıkladı.

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