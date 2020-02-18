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18.02.2020 - 20:53 |

Gençlerbirliği'ne Sefa Yılmaz şoku

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sakatlanan Sefa Yılmaz'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gençlerbirliği'ne Sefa Yılmaz şoku

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada 'Geçmiş olsun' başlığıyla sakatlık bilgilendirmesi yapıldı.

İşte açıklama:

Hafta sonu oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sağ ayak bileğinde meydana gelen yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Sefa Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz’ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir.

Gençlerbirliğine Sefa Yılmaz şoku

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