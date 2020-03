Gençlerden günde 40 bin maske

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezi, Kovid-19 salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandığı bildirildi.

Maskelerin üretildiği merkezlerden Ankara’da Keçiören Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alan gençlik liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.

Bakanlığa bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.

Bakan Kasapoğlu, “Bu süreç, ülkemizin de hamdolsun her kurumuyla çok güzel yönettiği bir süreç. Bunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu bağlamda da gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı, sürece hassas bir şekilde katılımı ve bu konuda katkı sağlama isteği bizleri hem heyecanlandırıyor, hem mutlu kılıyor. Keçiören Gençlik Merkezi’ndeki gönüllü arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu faaliyet 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde başladı. Gönüllü gençlerimiz bu mücadelede ‘Biz de varız’ diyorlar. Gençlerimizle her anlamda iftihar ediyoruz. Ben, gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimi hedefinin günlük 500 adet olduğunu belirterek, “81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Başlangıç aşaması olması itibarıyla birtakım hesapları revize etmek gerekirse günlük yaklaşık şu an itibarıyla 25-30 bin arası hedefimiz var. Bunu en kısa sürede inşallah yeni gönüllü gençlerimizle daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.