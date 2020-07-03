Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: ‘Her noktaya dokunacağız’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin sporun hemen her dalında zirve yürüyüşüne devam edeceğini ifade etti. TRT Haber’e konuk olan Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgınında ülkemizin mutlak bir başarı sağladığını vurgularken, kapasitesi ve kalitesi artırılan yurtlarda karantina sürecinde 80 bini aşkın vatandaşı misafir ettiklerini bildirdi.



Pandeminin spora etkilerini değerlendiren Kasapoğlu, “Bazı organizasyonlar iptal edildi, bazıları da ertelendi. Biz bu süreci koordine ettik. Federasyonlar ilgili çalışmalarını yaptı. Basketbol, voleybol, hentbol ligleri sonlandırıldı. Futbol farklı bir çalışma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig ve 1. Lig başladı. 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in oynatılmamasına karar verildi. Türkiye, sporda her branşta iddialı. Sadece birkaç branşı değil, her branşı önemsiyoruz. Bununla ilgili somut girişimlerimiz var. Bu yüzden Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşü devam edecektir. İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, Avrupa Futbol Şampiyonası ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız” dedi.



Bakan Kasapoğlu, 2019 yılının Türk sporunda çok iyi geçtiğini de hatırlattı. Gençlik ve Spor Bakanı, “Türkiye, 18 yılda çok mükemmel bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdi. Bunlardan biri de spor. Bunların meyvelerini de almaya başlıyoruz. Bu süreçte hiçbir şeye ara vermedik. Türkiye’nin her tarafına Bakanlık olarak yatırım yapıyoruz. Hız kesmeyeceğiz. Ara vermiş olduğumuz protokol çalışmaları tekrar başladı. Amasya’yla başladık, Çankırı, Sinop ve Düzce’de 200 milyon liradan fazla yatırım. Spor ülkesi olma yolunda iddialıyız. Sporu tabana yayma konusunda da iddialıyız. Yatırımlarımız devam edecek ve ülkenin her noktasına dokunacağız” ifadelerini kullandı.

‘Vazifemiz gençleri desteklemek’

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, “Gönüllülük”, “Kişisel Gelişim”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Kitap Kahve Projeleri”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre” ve “Hayvanların Korunması” alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon lira destek verecek olmalarının önemine de dikkat çekti.

Kasapoğlu, “Gençler bizim en büyük gücümüz. Vazifemiz, gençlerimizin önünü açmak ve desteklemek. Gençlerle yarınlar çok daha güçlü, daha da aydınlık olacak. ‘Destek bizden, fikir sizden’ projesi üniversite, ortaokul ve lisedeydi, ilkokula kadar indirdik. İnanılmaz bir talep oldu. Yapmış olduğumuz son çağrıyla rekor bir rakam 35 milyon lirayı ilan ettik. Bu çerçevede 65 yaş üzeri büyüklerimizin sosyal, ekonomik, fiziksel anlamda desteklenmesine yönelik çalışmalar bizler için önemli bir misyondur” diye konuştu.

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