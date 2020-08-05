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05.08.2020 - 07:00 |

George Bates'ten tepki! ‘Sol bacağımı kestirebilirim’

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) aldığı karara rağmen Uluslararası Tekerlekli Basketbol Komitesi, belden aşağısı tutmayan oyunculara yönelik kuralları değiştirmeye yanaşmadı. İngiltere’nin milli tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates’e de hastalığının kurallara uymaması nedeniyle Paralimpik Oyunları’na katılamayacağı bildirildi.

George Bates'ten tepki! ‘Sol bacağımı kestirebilirim’
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Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 5 yıl önce tekerlekli sandalye basketbolu için kuralları değiştirdi. Uluslararası Tekerlekli Basketbol Komitesi ise belden aşağısı tutmayan oyunculara yönelik kuralları değiştirmeye yanaşmadı. Bunun üzerine IPC, komite tutumunda ısrar ederse tekerlekli sandalye basketbolunun 2021 Paralimpik Oyunları’nda kapsam dışı bırakılacağını bildirdi.

‘Basketbol her şeyim’
İngiltere’nin milli tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates’e de hastalığının kurallara uymaması nedeniyle Paralimpik Oyunları’na katılamayacağı bildirildi.
Bates (26) ise oyunlara katılabilmek için sol bacağını kestirebileceğini açıkladı. “Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu” (CRPS) nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen Bates, “Basketbol benim her şeyim” dedi.

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