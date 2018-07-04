Gerçek bir takım!

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda en başarılı takımlardan biri olan Brezilya, çeyrek finale çıkarken oldukça iyi bir görüntü çizdi.

Turnuvada 4 maçta hiç yenilgi almayan Brezilya, Tite önderliğinde ilginç bir istatisiğin de sahibi oldu. Hem hücumda hem de savunmada etkili bir takım hüviyeti kazanan Sambacılar, fark yarattı.

Tite yönetiminde rekor kıran Brezilya, 25 maçta 20 kez kazandı ve sadece 1 kez kaybetti. 4 beraberlik alan Güney Amerika temsilcisi, 54 gol atarken, sadece 6 gol yedi ve 19 maçta kalesini gole kapattı.

Brezilya’da ‘taktik ustası’ lakabını alan Brezilya Teknik Direktörü Tite, kamuoyunun da güvenini kazandı. 4-1-4-1 ve 4-4-2 taktiklerini kullanan tecrübeli çalıştırıcının başarısı Globo Esporte tarafından yakından takip edildi. Globo Esporte analizler yaparak Brezilya’nın savunmada ve hücumda gerçek bir savunma takımı olduğunu yazdı.

Alisson’un kalede olduğu Brezilya, Dünya Kupası’nda 4 maçta sadece 1 gol yerken, rakip filelere 7 gol bıraktı. OPTA’nın rakamlarına göre de 2018 Dünya Kupası’nda Brezilya kalesine 4 maçta sadece 5 isabetli şut geldi, bu rakam turnuvadaki en düşük sayı oldu.

Brezilya rakamları!

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Brezilya’nın istatistikleri dikkat çekti. İşte Brezilya’nın rakamları:

-Üst üste yedi Dünya Kupası’nda da çeyrek finale ulaşan Brezilya, sadece 2006 (Fransa’ya) ve 2010’da (Hollanda’ya) elendi.

-Brezilya son üç Dünya Kupası’nda da Avrupa ülkelerine elendi (2006’da Fransa’ya, 2010’da Hollanda’ya, 2014’te Almanya’ya).

-Brezilya iwle Belçika’nın Dünya Kupası’ndaki tek mücadelesi 2002’deki turnuvada gerçekleşirken; ikinci turda oynanan karşılaşmadan Sambacılar 2-0 galip ayrıldı.

-Brezilya ile Belçika, tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk maçı Belçika kazanırken, daha sonraki dört karşılaşmadan Brezilya galip ayrıldı.

Maradona’dan övgü

Arjantin’in futbol efsanesi Diego Maradona, Brezilya Teknik Direktörü Tite’ye ve Brezilya’ya övgülerde bulundu.

Meksika maçı sonrası konuşan Maradona, “Gerçekten güçlü bir takımlar. Zafere giden yolu şu anda inşa ediyorlar. Tite’ye hayranım. Meksika, Almanya’ya karşı oynadığı gibi oynamaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü Brezilya daha iyi bir takım” dedi.

16: Neymar, 2018 Dünya Kupası’nda 16 pasla en fazla şut pası atan isim oldu.







