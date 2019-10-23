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23.10.2019 - 21:44 | | DHA

Gerhard Struber: "Yarınki maç için hazırız"

Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, "Öncelikle oldukça zor ve tecrübeli bir ekiple oynayacağız. Avrupa Ligi, bizim için özel ve yeni bir tecrübe oluyor. Yarınki maç için de hazırız" dedi.

Gerhard Struber: "Yarınki maç için hazırız"
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında yarın Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Avusturya'nın Wolfsberger ekibinin teknik direktörü Gerhard Struber ve futbolcu Michael Sollbauer maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in yarın oynanacak mücadelede favori olduğunu söyleyen Struber, "Öncelikle oldukça zor ve tecrübeli bir ekiple oynayacağız. Avrupa Ligi, bizim için özel ve yeni bir tecrübe oluyor. Yarınki maç için de hazırız. Özgüven sahibi bir takımız. Dışarıda oynadığımız Mönchengladbach maçından 4-0'lık skorla ayrılmayı beklemiyorduk. İçeride Roma'ya karşı iyi bir sonuç alacağımızı ise biliyorduk. Yarınki maçta Başakşehir favori ama biz de elimizden geldiğince onları zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZU RAKİBE KABUL ETTİRMEK İSTİYORUZ"

İstanbul'a çok motive geldiklerini ifade eden Struber, "Tutku ve motivasyon dolu bir yolculuk geçirdik. Teknik ve taktik olarak iyi bir durumdayız. Bir planımız var ve bu plana sadık kalıp kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek istiyoruz. Başakşehir, kanatlardan oldukça iyi gelen bir takım. Burada kuvvetli bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Onlara az alan verip güçlü oyuncularını durdurmalıyız. Baumgartner takımdaki tek eksik onun dışında takımda eksik bir oyuncumuz bulunmuyor" şeklinde konuştu.

MICHAEL SOLLBAUER: İYİ BİR SONUÇLA BURADAN AYRILMAK İSTİYORUZ

Çok zor bir deplasmanda mücadele edeceklerini vurgulayan takım kaptanı Sollbauer ise "2'nci deplasman maçımız. İstanbul deplasmanları çok zor oluyor. Rakibimiz, tecrübeli oyunculara sahip. Motivasyonumuz çok yüksek ve yarın da iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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