Geri dönen Allahyar da Fenerbahçe idmanında...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, saat 13.30da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, 2 grup halinde yapılan 5e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı kente harekete edecek.

Allahyar idmanda

Fenerbahçe'de geri alma opsiyonunun kullanıldığı ve İstanbulspor'dan dönen İranlı Allahyar da idmanda yer aldı. Genç futbolcunun Kırklareli maçının kadrosunda olması bekleniyor.