Geri dönüş masalı

CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig’de bitime 9 hafta kala en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde lider olan Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu başarının yanı sıra adeta bir meydan okuma yapıyor.

Turuncu-lacivertlilerde, kadroda birçok isim kariyerlerinin en anlamı ve en özel başarısına doğru gidiyor. İsim isim bakıldığında Başakşehir’de gözden düşen yıldızların nasıl tekrar zirveye yükseldiği görülüyor.

İşte Medipol Başakşehir’de hayat bulan ve zirveye koşan yıldızlar:

ROBİNHO: Futbol dünyasında Pele’nin formasını alarak öne çıkan Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan günlerinden sonra ciddi düşüş yaşadı. Türkiye’de Sivasspor’a gelerek büyük sürpriz yapan Brezilyalı, gösterdiği başarıyla Medipol Başakşehir’e geldi şampiyonluk şarkılarına eklendi.

EMRE: Fenerbahçe’de 2015 yılında adeta istenmeyen adam olan Emre Belözoğlu, son 4 senede hem kaptanlığı hem performansı hem de tecrübesiyle 3. farklı takımda lig zaferi hedefliyor.

ARDA: Barcelona’da gözden düşen ve kabul edilmeyen Arda, özel hayatındaki sıkıntılara rağmen toparlanıp, sezonun ikinci yarısında ilk 11’e adını yazdırdı

DEMBA BA-ADEBAYOR: Avrupa futbolunun ünlü golcüleri kariyerlerinin son döneminde ikinci baharlarını İstanbul’da yaşayıp, yeni bir şampiyonluk kovalıyor.

MERT-VOLKAN: Fenerbahçe’de kadroda kabul edilmeyen iki kaleci; Medipol Başakşehir’de istikrarı ve başarıyı sağladı.

CLİCHY-CAİÇARA: Başakşehir’in başarılı bekleri hayal kırıklıklarının ardından yeni kulüplerinde toparlandı. Manchester City’de istenmeyen Gael Clichy ve Schalke’de yedek kalan Junior Caiçara, İstanbul’da açıldı.