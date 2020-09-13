Geri sayım sürüyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 1. hafta maçında bu akşam Beşiktaş deplasmanda bordo-mavili takıma konuk olacak. Trabzonspor-Beşiktaş arasında geri kalan 47 yıllık rekabette Süper Lig'de oynanan 94 maçta Beşiktaş 36, Trabzonspor ise 34 galibiyet aldı. Evinde Beşiktaş'ı ağırladığı müsabakalarda rakibine üstünlük kuran Trabzonspor sahasında çıktığı 45 maçın 23'ünü kazandı. Beşiktaş ise deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı 14 maçtan galip ayrılabildi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadeele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Campi, Hüseyin, Serkan, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Güven