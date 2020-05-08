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08.05.2020 - 10:17 | | Takvim

Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe'ye veto!

Galatasaray’da adını tarihe altın harflerle yazdıran Hagi’nin oğlu Ianis'in Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmasına izin vermediği ortaya çıktı.

Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe'ye veto!
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Romen televizyonu PRO TV'den müthiş iddia... Habere göre G.Saray'ın efsane oyuncusu Gheorge Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin F.Bahçe ile transfer görüşmesi yapmasına izin vermedi… Hagi'nin oğluna görüşme için izin vermemesi G.Saray taraftarını mest etti.

BÜYÜ KAYBOLUR DİYE DÜŞÜNDÜ
Bu gelişme üzerine Romanya'nın eski oyuncularından Lucian Sanmartean ilginç bir yorumda bulundu... Sanmartean, "Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda, belki de Hagi, Galatasaray'da yarattığı büyünün kaybolacağını düşündü. Bu yüzden transfere izin vermemiştir… Benim anladığım bu…" ifadelerini kullandı.

IANIS HAGI İSTANBUL'DA DOĞDU

Georghe Hagi'nin üzerine titrediği oğlu Ianis, 1998 yılında İstanbul'da doğdu… Galatasaray'a şans getiren Romen 10 numara Ianis'in doğumundan kısa bir süre sonra Galatasaray Türkiye'ye UEFA Kupası'nı getirdi. Baba Hagi, yakın çevresine, "Ianis Türkiye'de oynayacaksa doğru adres Galatasaray" yorumlarında bulundu. 21 yaşındaki Ianis Hagi'nin bonservisi 2024 yılına kadar Glasgow Rangers'da bulunuyor.

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