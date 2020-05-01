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01.05.2020 - 17:04 |

Gherardini: Obradovic'in durumu, çok yakında...

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic’in sözleşmesi ile ilgili birkaç gün içerisinde her şeyin netleşeceğini söyledi.

Gherardini: Obradovic'in durumu, çok yakında...

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Eurodevotion canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Gherardini, sözleşmesi bu sezon sonu tamamlanan Başantrenör Zeljko Obradovic’in kontratının yenilenip yenilenmeyeceği ile ilgili her şeyin gelecek günlerde belli olacağını söyledi. Gherardini, Sırp başantrenör ile ilgili, "Zeljko Obradovic'in verdiği mesajlar çok kıymetli ve önemliydi. Kulübün Zeljko Obradovic'in sözlerini ciddi şekilde değerlendirdiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde her şey netleşir ve belli olur" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladığı haberleri üzerine deneyimli başantrenör Obradovic, "Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var" açıklamasını yapmıştı.

Gherardini: Obradovicin durumu, çok yakında...

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