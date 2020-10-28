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28.10.2020 - 07:00 |

Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti

Kartal’da Yukatel Denizlispor galibiyeti kadar yeni transferler Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in ortaya koyduğu başarılı futbol büyük sevinçle karşılandı. Yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan ve siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına Denizli’de çıkan Ghezzal ve Rosier hem teknik heyet hem de yönetimden geçer not aldı.

Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti
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Fizik açıdan henüz yüzde 70 seviyesinde olmasına rağmen sağ kanatta olumlu bir performans ortaya koyan Ghezzal’ın yanı sıra sağ bekte oyunun her iki yönünü başarıyla oynayan Rosier gelecek dönem için herkese umut aşıladı. Fransız sağ bek ilk maçında asist yaparak önemli bir hücum kozu olacağını da kanıtladı.

Ghezzal ve Rosier gibi ilk 11’de forma giyen ve bir gol kaydeden Cyle Larin’in performansı da göz doldurdu. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, sol kanatta oynamaya alışkın olmamasına rağmen iyi performansını bir golle süsleyen Larin’in katkısından çok memnun olduğu ifade edildi. N’Koudou’nun boşluğunu Larin ile doldurmak isteyen Yalçın, iyi futbolunu devam ettirmesi halinde sol kanatta Kanadalı oyuncuya şans vermeyi sürdürecek.

Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti

Rachid Ghezzal Açıklamalarda Bulundu

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