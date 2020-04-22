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HaberlerBeşiktaş Haberleri Giannoulis'in menajeri açıkladı: Bize teklif gelmedi
22.04.2020 - 13:21 |

Giannoulis'in menajeri açıkladı: Bize teklif gelmedi

Siyah-beyazlı kulübün PAOK'ta oynayan sol bek Dimitrios Giannoulis'le ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ortaçizgi'ye konuşan oyuncunun menajeri Mister Panagiotakis, "Beşiktaş'tan oyuncuya herhangi bir teklifi gelmedi. Olur da Beşiktaş ilgilenirse neden olmasın?" dedi.

Giannoulis'in menajeri açıkladı: Bize teklif gelmedi

Beşiktaş’ın Paok forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Dimitrios Giannoulis ile ilgilendiği iddia edildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Mister Panagiotakis, ortacizgi.com’a özel açıklamalarda bulundu.

Panagiotakis, Beşiktaş’tan oyuncusu için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

İşte Mister Panagiotakis’in açıklamaları:

"OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

“Beşiktaş'tan oyuncuya herhangi bir teklifi gelmedi. Olur da Beşiktaş ilgilenirse neden olmasın? Olumsuz bir şey söylemem. Beşiktaş'ın finansal durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Giannoulis, açıkçası çok değerli ve pahalı bir oyuncu. Bunun haricinde olacak şeyleri zaman gösterir” ifadelerini kullandı.

Dimitrios Giannoulis'in Yunan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Giannoulisin menajeri açıkladı: Bize teklif gelmedi

 

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