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12.03.2020 - 17:57 |

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ertelendi

25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ertelendi

25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

OYLAMA DEVAM EDİYOR

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ertelendi

 

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