12.03.2020 - 17:57 |
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ertelendi
25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.
25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
OYLAMA DEVAM EDİYOR