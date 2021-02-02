Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında öğrencilere dev destek

P&G’nin lider bakım markası Gillette, spora ve sporcuya olan desteğini Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile de başarıyla devam ettiriyor.

Beşinci kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında alınan tabletler Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle dağıtılarak öğrencilerin uzaktan eğitime erişimleri sağlandı.

Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl başlattığımız sosyal sorumluluk projemizi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Milliyet, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak, paydaşlarımızla #GilletteGibi sporcuların yetişmesi için topluma katkı projeleri gerçekleştirmek en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor.”

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu yarışmasının, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir oy katılımı ile gerçekleştiğine dikkat çeken Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ise “Geçen sene Gillette ile yılın sporcusu kapsamında başlattığımız sosyal sorumluluk projemizde bu dönem sporla ilgilenen öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerini sağlayabilmeleri için katkıda bulunduk. Spor alanında başlayan bu iş birliğimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.