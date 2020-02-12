1954 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlenen ve beÅŸinci kez Gillette sponsorluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilen 66. Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri, TÃ¼rk spor tarihinin hafÄ±zalardan silinmeyen anlarÄ±na imza attÄ±. Â

Ä°lki 1954 yÄ±lÄ±nda verilen Ã¶dÃ¼ller, TÃ¼rkiye'nin farklÄ± branÅŸlarda spor tarihini yansÄ±tmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±nda da dikkat Ã§ekiyor. 1954 yÄ±lÄ±nda Milliyet Gazetesi okurlarÄ±nÄ±n oylarÄ±yla seÃ§ilen ve 193.440 oydan 70.332'sini alan yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Murat GÃ¼ler, YÄ±lÄ±n Sporcusu unvanÄ±nÄ± kazanan ilk isim olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. GÃ¼ler aynÄ± zamanda 1954'te ManÅŸ Denizi'ni yÃ¼zerek geÃ§en ilk TÃ¼rk unvanÄ±nÄ±n da sahibi. Bu prestijli Ã¶dÃ¼lÃ¼ sadece bireysel sporcular deÄŸil, takÄ±mlar da kucakladÄ±lar.Â

EN GENÃ‡ "YILIN SPORCUSU" 14 YAÅžINDAÂ

1961 yÄ±lÄ±nda YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen YÃ¼cel Cavkaytar, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ 14 yaÅŸÄ±nda aldÄ±. TÃ¼rkiye OkÃ§uluk Åžampiyonu olan Cavkaytar, 1962'de Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda da genÃ§ler birinciliÄŸini kazandÄ±. 1967 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Cavkaytar, en genÃ§ YÄ±lÄ±n Sporcusu unvanÄ±yla TÃ¼rkiye spor tarihine de damgasÄ±nÄ± vurdu.Â

ES ES'LERÄ°N EFSANE FUTBOLCUSU NECDET UNUTULMADIÂ

1969'da EskiÅŸehirspor'un merhum oyuncusu Necdet YÄ±ldÄ±rÄ±m 107.145 halkoyuyla YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'ne damgasÄ±nÄ± vurdu. EskiÅŸehirspor'un yÃ¼kseliÅŸinde Ã¶nemli pay sahibi olan ve milli takÄ±ma kadar seÃ§ilen Necdet, Milliyet okurlarÄ± tarafÄ±ndan 1969 yÄ±lÄ±nÄ±n sporcusu seÃ§ildi. Â

YILIN SPORCUSU Ã–DÃœLLERÄ° TAKIMLARA DA VERÄ°LDÄ°

Milliyet Gazetesi okurlarÄ± 1980 yÄ±lÄ±nda YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§imini ilk kez bir takÄ±mdan yana kullandÄ±: EczacÄ±baÅŸÄ± Bayan Voleybol TakÄ±mÄ±! 1985 yÄ±lÄ±nda zirveye bu kez Galatasaray Lisesi Basketbol TakÄ±mÄ± Ã§Ä±karken, 1995'te A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 1998'de ise Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ± "YÄ±lÄ±n Sporcusu" seÃ§ildi.

SÃœPER SPORCU: NAÄ°M SÃœLEYMANOÄžLU

Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'nde en Ã§ok YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen isim ise 2018'de aramÄ±zdan ayrÄ±lan efsane sporcu Naim SÃ¼leymanoÄŸlu oldu. 2 kez SÃ¼per Sporcu ve 4 kez de YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen 'Cep HerkÃ¼lÃ¼'nÃ¼ 1999, 2000 ve 2001'de Ã¼Ã§ kez Ã¼st Ã¼ste YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen Halterci Halil Mutlu takip ediyor.

Ä°LK KADIN YILIN SPORCUSU: Ã–ZDEN EZÄ°NLER

YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen ilk kadÄ±n sporcu eskrimci Ã–zden Ezinler oldu. Spora 11 yaÅŸÄ±nda atletizm yaparak baÅŸlayan Ezinler, 16 yaÅŸÄ±na kadar bu sporla uÄŸraÅŸtÄ±. Eskrime Ä°stanbul KÄ±z Lisesi'nde baÅŸladÄ± ve millÃ® formayÄ± ilk kez 1968'de giydi. 1971 Akdeniz OyunlarÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan Ezinler, aynÄ± yÄ±l TÃ¼rkiye'de de YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ildi. Ezinler, 1972 MÃ¼nih OlimpiyatlarÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadÄ±n eskrim sporcusu oldu.

OLÄ°MPÄ°YAT ÅžAMPÄ°YONLARI DA VAR, HAKEMLER DE...

2014 yÄ±lÄ±nda YÄ±lÄ±n Spor AdamÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ DÃ¼nya KupasÄ±'nda 40 yÄ±l sonra maÃ§ yÃ¶neten ilk TÃ¼rk hakemi CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n oldu.

Ä°LK SOSYAL SORUMLULUK PROJESÄ°

2019'da dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde ayrÄ±ca bir ilke imza atÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l dÃ¼zenenlenen Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'nde en iyiyi seÃ§mek iÃ§in verilen her oy, Ã§ocuklarÄ±n spor malzemesi ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in bir desteÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. P and G'nin lider erkek bakÄ±m markasÄ± Gillette ve Milliyet'in Ã¶nderliÄŸinde, TC. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkÄ±larÄ±yla, verilen oylar sonucunda 35 bin Ã¶ÄŸrenciye spor malzemesi desteÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenecek olan Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'nden Ã¶nce yine oy verenlerin desteÄŸi ile bu sayÄ±nÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Bu doÄŸrultuda Ã§ocuklar iÃ§in spor malzemesi desteÄŸinin devam edeceÄŸi belirtildi.

SÃ–Z SIRASI SPORSEVERLERDEÂ

TÃ¼rkiye'nin en prestijli spor Ã¶dÃ¼l gecesi olan Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼l TÃ¶reni iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. P and G ve Milliyet'in ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 'BÃ¼yÃ¼k JÃ¼ri ToplantÄ±sÄ±' nda 7 kategoride belirlenen Ã¶n adaylar, halk oylamasÄ±na sunuldu.Â

Erkek bakÄ±mÄ±nÄ±n lider markasÄ± Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin dÃ¼zenlediÄŸi 66. Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri iÃ§in jÃ¼rinin Ã¶n aday belirleme sÃ¼reciden sonra sÃ¶z sÄ±rasÄ± ÅŸimdi sporseverlere geldi. 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler. Â

Milliyet okurlarÄ± ayrÄ±ca, 15 Mart'a kadar yayÄ±nlanacak kuponlarÄ± doldurarak oylamaya katÄ±labilecekler. Dev Ã¶dÃ¼llerin geleneÄŸine gÃ¶re oy kullanmada yine sÄ±nÄ±r olmayacak. Sporseverler kendi adlarÄ±na diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede gÃ¶rmek istedikleri adaylarÄ± seÃ§ebilecekler.Â

Kuponlara sadece BÃ¼yÃ¼k JÃ¼ri'nin belirlediÄŸi isimler yazÄ±labilecek. Adaylar iÃ§inde yer almayan isimlere gÃ¶nderilen oylar iptal edilecek.

2019 Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu AdaylarÄ± ÅŸÃ¶yle:

YILIN ANTRENÃ–RÃœ

Ergin Ataman

Fatih Terim

Åženol GÃ¼neÅŸ

Giovanni Guidetti

YÄ±lmaz GÃ¶ktekin

Zeljko Obradovic

GÄ°LLETTE VENUS YILIN KADIN SPORCUSU

Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu

Busenaz SÃ¼rmeneli

Ä°lke Ã–zyÃ¼ksel

Ä°rem Yaman

SÃ¼meyye BoyacÄ±

Yasemin Adar

YILIN TAKIMI

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±

Anadolu Efes

FenerbahÃ§e Beko

EczacÄ±baÅŸÄ± Vitra KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±

Voleybol KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±

YILIN Ã‡IKIÅž YAPAN SPORCUSU

Ahmet Ã–nder

Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼

Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n

Merih Demiral

NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±

YiÄŸit YalÃ§Ä±n Ã‡Ä±tak

YILIN PARALÄ°MPÄ°K - ENGELLÄ° SPORCUSU / TAKIMI

Ebru Acer - SÃ¼meyra TÃ¼rk

Hamide DoÄŸangÃ¼n

OÄŸuz Akbulut

Sevilay Ã–ztÃ¼rk

SÃ¼meyye BoyacÄ±

Talha Ahmet Erdem

GÄ°LLETTE YILIN FUTBOLCUSUÂ

Cengiz Ãœnder

Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼

Fernando Muslera

Merih Demiral

Mert GÃ¼nok

Yusuf YazÄ±cÄ±

YILIN SPORCUSU

Busenaz SÃ¼rmeneli

Eda Erdem

Ä°brahim Ã‡olak

Ä°lke Ã–zyÃ¼ksel

Ä°rem Yaman

RÄ±za Kayaalp

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