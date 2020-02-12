Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ödülleri'nde 66. yÄ±l için söz sÄ±rasÄ± sporseverlerde
1954 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlenen ve beÅŸinci kez Gillette sponsorluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilen 66. Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri, TÃ¼rk spor tarihinin hafÄ±zalardan silinmeyen anlarÄ±na imza attÄ±. Â
1954 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlenen ve beÅŸinci kez Gillette sponsorluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilen 66. Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri, TÃ¼rk spor tarihinin hafÄ±zalardan silinmeyen anlarÄ±na imza attÄ±. Â
Ä°lki 1954 yÄ±lÄ±nda verilen Ã¶dÃ¼ller, TÃ¼rkiye'nin farklÄ± branÅŸlarda spor tarihini yansÄ±tmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±nda da dikkat Ã§ekiyor. 1954 yÄ±lÄ±nda Milliyet Gazetesi okurlarÄ±nÄ±n oylarÄ±yla seÃ§ilen ve 193.440 oydan 70.332'sini alan yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Murat GÃ¼ler, YÄ±lÄ±n Sporcusu unvanÄ±nÄ± kazanan ilk isim olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. GÃ¼ler aynÄ± zamanda 1954'te ManÅŸ Denizi'ni yÃ¼zerek geÃ§en ilk TÃ¼rk unvanÄ±nÄ±n da sahibi. Bu prestijli Ã¶dÃ¼lÃ¼ sadece bireysel sporcular deÄŸil, takÄ±mlar da kucakladÄ±lar.Â
EN GENÃ‡ "YILIN SPORCUSU" 14 YAÅžINDAÂ
1961 yÄ±lÄ±nda YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen YÃ¼cel Cavkaytar, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ 14 yaÅŸÄ±nda aldÄ±. TÃ¼rkiye OkÃ§uluk Åžampiyonu olan Cavkaytar, 1962'de Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda da genÃ§ler birinciliÄŸini kazandÄ±. 1967 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Cavkaytar, en genÃ§ YÄ±lÄ±n Sporcusu unvanÄ±yla TÃ¼rkiye spor tarihine de damgasÄ±nÄ± vurdu.Â
ES ES'LERÄ°N EFSANE FUTBOLCUSU NECDET UNUTULMADIÂ
1969'da EskiÅŸehirspor'un merhum oyuncusu Necdet YÄ±ldÄ±rÄ±m 107.145 halkoyuyla YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'ne damgasÄ±nÄ± vurdu. EskiÅŸehirspor'un yÃ¼kseliÅŸinde Ã¶nemli pay sahibi olan ve milli takÄ±ma kadar seÃ§ilen Necdet, Milliyet okurlarÄ± tarafÄ±ndan 1969 yÄ±lÄ±nÄ±n sporcusu seÃ§ildi. Â
YILIN SPORCUSU Ã–DÃœLLERÄ° TAKIMLARA DA VERÄ°LDÄ°
Milliyet Gazetesi okurlarÄ± 1980 yÄ±lÄ±nda YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§imini ilk kez bir takÄ±mdan yana kullandÄ±: EczacÄ±baÅŸÄ± Bayan Voleybol TakÄ±mÄ±! 1985 yÄ±lÄ±nda zirveye bu kez Galatasaray Lisesi Basketbol TakÄ±mÄ± Ã§Ä±karken, 1995'te A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 1998'de ise Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ± "YÄ±lÄ±n Sporcusu" seÃ§ildi.
SÃœPER SPORCU: NAÄ°M SÃœLEYMANOÄžLU
Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'nde en Ã§ok YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen isim ise 2018'de aramÄ±zdan ayrÄ±lan efsane sporcu Naim SÃ¼leymanoÄŸlu oldu. 2 kez SÃ¼per Sporcu ve 4 kez de YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen 'Cep HerkÃ¼lÃ¼'nÃ¼ 1999, 2000 ve 2001'de Ã¼Ã§ kez Ã¼st Ã¼ste YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen Halterci Halil Mutlu takip ediyor.
Ä°LK KADIN YILIN SPORCUSU: Ã–ZDEN EZÄ°NLER
YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ilen ilk kadÄ±n sporcu eskrimci Ã–zden Ezinler oldu. Spora 11 yaÅŸÄ±nda atletizm yaparak baÅŸlayan Ezinler, 16 yaÅŸÄ±na kadar bu sporla uÄŸraÅŸtÄ±. Eskrime Ä°stanbul KÄ±z Lisesi'nde baÅŸladÄ± ve millÃ® formayÄ± ilk kez 1968'de giydi. 1971 Akdeniz OyunlarÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan Ezinler, aynÄ± yÄ±l TÃ¼rkiye'de de YÄ±lÄ±n Sporcusu seÃ§ildi. Ezinler, 1972 MÃ¼nih OlimpiyatlarÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadÄ±n eskrim sporcusu oldu.
OLÄ°MPÄ°YAT ÅžAMPÄ°YONLARI DA VAR, HAKEMLER DE...
2014 yÄ±lÄ±nda YÄ±lÄ±n Spor AdamÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ DÃ¼nya KupasÄ±'nda 40 yÄ±l sonra maÃ§ yÃ¶neten ilk TÃ¼rk hakemi CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n oldu.
Ä°LK SOSYAL SORUMLULUK PROJESÄ°
2019'da dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde ayrÄ±ca bir ilke imza atÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l dÃ¼zenenlenen Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'nde en iyiyi seÃ§mek iÃ§in verilen her oy, Ã§ocuklarÄ±n spor malzemesi ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in bir desteÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. P and G'nin lider erkek bakÄ±m markasÄ± Gillette ve Milliyet'in Ã¶nderliÄŸinde, TC. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkÄ±larÄ±yla, verilen oylar sonucunda 35 bin Ã¶ÄŸrenciye spor malzemesi desteÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenecek olan Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri'nden Ã¶nce yine oy verenlerin desteÄŸi ile bu sayÄ±nÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Bu doÄŸrultuda Ã§ocuklar iÃ§in spor malzemesi desteÄŸinin devam edeceÄŸi belirtildi.
SÃ–Z SIRASI SPORSEVERLERDEÂ
TÃ¼rkiye'nin en prestijli spor Ã¶dÃ¼l gecesi olan Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼l TÃ¶reni iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. P and G ve Milliyet'in ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 'BÃ¼yÃ¼k JÃ¼ri ToplantÄ±sÄ±' nda 7 kategoride belirlenen Ã¶n adaylar, halk oylamasÄ±na sunuldu.Â
Erkek bakÄ±mÄ±nÄ±n lider markasÄ± Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin dÃ¼zenlediÄŸi 66. Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri iÃ§in jÃ¼rinin Ã¶n aday belirleme sÃ¼reciden sonra sÃ¶z sÄ±rasÄ± ÅŸimdi sporseverlere geldi. 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler. Â
Milliyet okurlarÄ± ayrÄ±ca, 15 Mart'a kadar yayÄ±nlanacak kuponlarÄ± doldurarak oylamaya katÄ±labilecekler. Dev Ã¶dÃ¼llerin geleneÄŸine gÃ¶re oy kullanmada yine sÄ±nÄ±r olmayacak. Sporseverler kendi adlarÄ±na diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede gÃ¶rmek istedikleri adaylarÄ± seÃ§ebilecekler.Â
Kuponlara sadece BÃ¼yÃ¼k JÃ¼ri'nin belirlediÄŸi isimler yazÄ±labilecek. Adaylar iÃ§inde yer almayan isimlere gÃ¶nderilen oylar iptal edilecek.
2019 Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu AdaylarÄ± ÅŸÃ¶yle:
YILIN ANTRENÃ–RÃœ
Ergin Ataman
Fatih Terim
Åženol GÃ¼neÅŸ
Giovanni Guidetti
YÄ±lmaz GÃ¶ktekin
Zeljko Obradovic
GÄ°LLETTE VENUS YILIN KADIN SPORCUSU
Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu
Busenaz SÃ¼rmeneli
Ä°lke Ã–zyÃ¼ksel
Ä°rem Yaman
SÃ¼meyye BoyacÄ±
Yasemin Adar
YILIN TAKIMI
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±
Anadolu Efes
FenerbahÃ§e Beko
EczacÄ±baÅŸÄ± Vitra KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±
Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±
Voleybol KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±
YILIN Ã‡IKIÅž YAPAN SPORCUSU
Ahmet Ã–nder
Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼
Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n
Merih Demiral
NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±
YiÄŸit YalÃ§Ä±n Ã‡Ä±tak
YILIN PARALÄ°MPÄ°K - ENGELLÄ° SPORCUSU / TAKIMI
Ebru Acer - SÃ¼meyra TÃ¼rk
Hamide DoÄŸangÃ¼n
OÄŸuz Akbulut
Sevilay Ã–ztÃ¼rk
SÃ¼meyye BoyacÄ±
Talha Ahmet Erdem
GÄ°LLETTE YILIN FUTBOLCUSUÂ
Cengiz Ãœnder
Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼
Fernando Muslera
Merih Demiral
Mert GÃ¼nok
Yusuf YazÄ±cÄ±
YILIN SPORCUSU
Busenaz SÃ¼rmeneli
Eda Erdem
Ä°brahim Ã‡olak
Ä°lke Ã–zyÃ¼ksel
Ä°rem Yaman
RÄ±za Kayaalp
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