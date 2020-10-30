Giorgos Donis: "AvantajlÄ± durumdayÄ±z"

Maccabi Tel-Aviv Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maÃ§Ä±nda deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 maÄŸlup ettikleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Donis, Ã¶nemli bir maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Grupta iki galibiyetle 6 puana ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Donis, "Bu bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi, ama Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 4 maÃ§ daha var. 4 maÃ§ 12 puan demek. Bu sebeple ÅŸu an bir ÅŸey demek iÃ§in Ã§ok erken. Her maÃ§ savaÅŸmamÄ±z gerek." dedi.Â

Grubun favori takÄ±mÄ±nÄ±n Villarreal olduÄŸunu dile getiren Donis, "Ama ÅŸu an avantajlÄ± bir durumda olduÄŸumuzun farkÄ±ndayÄ±z. Ama yine savaÅŸmaya ve Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â

Rakipleri hakkÄ±nda taktiksel anlamda konuÅŸmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Donis, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bence Ã§ok dengeli bir oyundu. Ä°lk yarÄ±da iki takÄ±mda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsatlar ve ÅŸanslar yakalayamadÄ±. DuraÄŸan ama sert bir ilk yarÄ± geÃ§irdik. Ä°kinci yarÄ± ise daha hareketli oldu. Biz oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ biraz ele geÃ§irdik, daha aÃ§Ä±k oynadÄ±k. Sivas geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda gol attÄ± bu bizi zor bir duruma soktu. Taktiksel olarak 4-3-2-1 olarak oynadÄ±k. Nihayetinde ilk golÃ¼ ikinci yarÄ±nÄ±n ilk zamanlarÄ±nda erken bulduk. Tabii ki bunda Sivasspor'un kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olmasÄ±nÄ±n etkisi de var, bu da bize bir avantaj saÄŸladÄ±. Rakibimizin bir ÅŸutu direkten dÃ¶ndÃ¼. Oradaki o ÅŸans ellerinden kaÃ§tÄ±ktan sonra biz bir gol daha yakaladÄ±k. BugÃ¼n karakterimizi ve performansÄ±mÄ±zÄ± sahaya koyduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°yi bir maÃ§tÄ± ve buradan 3 puanla ayrÄ±lÄ±yoruz."