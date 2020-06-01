Giovanni Guidetti herkesin takdirini kazandı! 4 yıllık sözleşme...

ERKAN AYRAÇ

Hem Vakıfbank hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı ile elde ettiği başarılarla gururumuz olan İtalyan hoca bunun yanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine yenilerini ekleyerek herkesin takdirini kazandı

İtalyan antrenör Giovanni Guidetti, görevinin sadece takım çalıştırmak olmadığını Türkiye’ye geldiği ilk günden itibaren gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve Türk voleybolunun gelişmesi için attığı adımlarla herkese gösterdi.

Vakıfbank ile sayısız kupa kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de son olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını elde ederek büyük alkış alan başarılı antrenör, küçük kız çocuklarını da unutmadı.

İlk olarak voleybolu seven ve imkanı olmayan kızları hedef alan Guidetti 2018 yılında Bitlis’e giderek her şeyi yerinde gördü ve bu projenin devamında birçok ilde çalışmalarını sürdürdü.



Eşi Bahar Toksoy Guidetti’nin de milli voleybolcu olmasını avantaja dönüştüren tecrübeli antrenör el ele vererek yeniliklere imza attı ve Türklere de örnek olmayı başardı. Son olarak eşiyle beraber Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında saptanan Küresel Amaçlar’ın beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin savunucularından biri olmayı başaran Guidetti sadece bir antrenör değil, aynı zamanda kız çocuklarının en büyük destekçilerinden oldu.

Aslında Vakıfbank için sosyal medya üzerinden katıldığı yayında da Türkiye’yi ve 2008 yılında göreve başladığı kulübünü ne kadar sevdiğini ‘Ben. Benim. Bana ait’ sözcükleriyle özetleyen Guidetti, “Tarif edilecek doğru kelime olmadığını biliyorum. Ama VakıfBank’ta kendimi iyi hissediyorum. Birisi VakıfBank hakkında kötü konuşursa, ben ve ailem hakkında kötü konuşan biri olarak onu kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Salgın döneminde hiç boş durmadı

Giovanni Guidetti, koronavirüs salgınında verilen arada da boş durmadı. İtalyan çalıştırıcı, milli takımdaki teknik ekibi ile beraber Türkiye’de görev yapmakta olan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla söyleşiler gerçekleştirdi. Guidetti ve ekibi, antrenman metotlarından, taktik planlamaya birçok konuda genç antrenörleri bilgilendirdi.

‘4 yıl uzatmak istiyoruz’

Guidetti’nin bu yaptıklarına Türkiye Voleybol Federasyonu da kayıtsız kalmadı. Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, İtalyan antrenör ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Guidetti’nin çok başarılı bir antrenör olduğunu belirten Mumcu, “Çok çalışkan bir insan. 2000 yılında onunla tanışmıştım, kendisini çok iyi tanıyorum. Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile beraber, milli takımların sorumluluğu verilirken, ortak görüşümüz vardı; ne yapıp edip onu milli takımın başına getirmek istiyorduk. Ona çok güveniyorum” diye konuştu.

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