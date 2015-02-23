Giray'dan uyarı: Ligde zaman daralıyor

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Giray Kaçar, ligde artık zamanın daraldığını hatırlatarak, "Artık iç sahada maç kazanamama şansızlığına son vermek zorundayız" dedi.

Bursaspor deplasmanında güçlü rakipleri karşısında iyi futbol oynadıklarını ve 3 puanı kaçıran taraf olduklarını ifade eden Giray, şöyle devam etti:

"Bursaspor karşısında kendi sahamızda kaybettiğimiz Mersin İdmanyurdu maçını telafi etmek istiyorduk ama bunu başaramadık. Yine de aldığımız bir puan var ve bunun ilerleyen haftalarda ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Şimdi evimizde Eskişehirspor'la oynayacağız ve iç sahada maç kazanarak şansızlığımıza son vereceğiz. Çünkü zaman daralıyor. Deplasmanda olduğu gibi sahamızda da kazanmalıyız."

"ÖNEMLİ OLAN SAHA İÇİNDEKİ YÜREK

Bursaspor karşısında 3'lü defans sistemi ile oynadıklarını hatırlatan Giray, bu konuda şunları söyledi:

"Taktiksel olarak 3'lü oynarken rakibe pozisyon vermedik. Sadece talihsiz bir gol yedik. Golü yedikten sonrada hocamız değişikliğe gitti ve hücuma ağırlık verdi. Bununla ilgili bir şey söyleyip yorum yapmak bana düşmez. 3'lü yada 4'lü defans fark etmiyor. Pozisyonu oynuyorsun. Bunu bildikten sonra her türlü oynarsın. Önemli olan saha içindeki yürek. Bizde bunu arkadaşlarımla birlikte ortaya koyduk. Bursaspor gibi ligin güçlü bir takımından puan aldık. Şimdi bizim için önemli olan kendi sahamızda maç kazanamama şansızlığına son verip galibiyet serisi yakalamak."

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu arada Çaykur Rizespor, bir günlük aradan sonra sahasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Bursaspor maçında futbolseverlere ve taraftarına iyi maç izlettiklerini belirtti, "Tek eksiğimiz ligde seri yakalamak. Buna da sahamızda Eskişehirspor'u yenerek başlamak istiyoruz. İnanıyoruz ki içeride kazanacağımız ilk maçımızın ardından çıkışa geçeceğiz. Bu maç için taraftara çok ihtiyaç var. Onları tribüne bekliyoruz" dedi.