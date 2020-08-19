Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Giresunspor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı
19.08.2020 - 13:55 | | GİRESUN (AA)

Giresunspor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, 6 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Giresunspor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı
ABONE OL

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon için kadro oluşum çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, 25 yaş ortalamasını aşmayan takım kurma hedefinde olduklarını vurgulayan Karademir, bu hafta sonuna kadar transferi yüzde 80 tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

İç transferde Mehmet Taş'ın ardından Muhammed Himmet Ertürk ile yeniden anlaştıklarını ifade eden Karademir, dış transferde ise görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Karademir, dış transferde son olarak Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunan kaleci Tolgahan Acar, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat, Nazilli Belediyespor'dan Sergen Piçinciol, Ankara Keçiörengücü'nden Hüsamettin Tut, Boluspor'dan Hayrullah Bilazer ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden de Ulaş Zengin'i kadrolarına kattıklarını dile getirdi.

Erzurum kampına katılan oyuncularla birer yıllık sözleşme imzalanacağını belirten Karademir, Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardıklarının altını çizdi. Karademir, yabancı oyuncu arayışlarının ise tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çekerek, yarın akşama kadar bir isimle anlaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Erzurum'daki kampın 12 gün süreceğine işaret eden Karademir, oyuncuların daha sonra Giresun'a dönerek yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Giresunspor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Neymar'ın final coşkusu! 

Başakşehir'den Elia'ya teşekkür videosu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz olarak yayınlanacak
    Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz olarak yayınlanacak
  2. Pavelka: “Prag benimle ilgileniyor”
    Pavelka: “Prag benimle ilgileniyor”
  3. Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne yeni isim sponsoru
    Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne yeni isim sponsoru
  4. Son dakika - Mustafa Cengiz'den Ali Koç açıklaması
    Son dakika - Mustafa Cengiz'den Ali Koç açıklaması
  5. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Thiam'ın görüntüsü dikkat çekti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Thiam'ın görüntüsü dikkat çekti

“Bizi sömürenlere, kalemizi kapattık”

“Bizi sömürenlere, kalemizi kapattık”

Giresunspor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Giresunspor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti

Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti

Sıradaki Haber