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Haberler1.Lig Haberleri Giresunspor - Ankaraspor: 1-0
20.02.2021 - 18:19 | | AA

Giresunspor - Ankaraspor: 1-0

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor, sahasındaAnkaraspor'u 1-0 yendi. Giresunspor 50 puanla liderliğini sürdürdü.

Giresunspor - Ankaraspor: 1-0
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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor, sahasında Ankaraspor'u 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise  Altınordu ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi 

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 73 Uzodimma), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 59 Erol Can Akdağ), Caner Hüseyin Bağ, Balde 

Ankaraspor: Tomas, Ali Ülgen (Dk. 83 Aydın Karabulut), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Mahmut Akan (Dk. 46 Engin Bekdemir), Doğukan Efe (Dk. 68 Barış Zeren), Halil İbrahim Esen (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Tevfik Altındağ, Olatunbosun, Pedersen (Dk. 56 Umar Basit) 

Gol: Dk. 17 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor) 

Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Akan, Dk. 77 Umar Basit (Ankaraspor), Dk. 41 Serginho, Dk. 45 1 Sergen Piçinciol, Dk. 56 Nalepa (Giresunspor)

Giresunspor - Ankaraspor: 1-0

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