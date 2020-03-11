Giresunspor evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü’nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
11. dakika Del Valle’nin pasında topla ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Can'ın vuruşunda top auta çıktı.
26. dakikada Numan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Özgün Can, Metin'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0
55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Özgür Can topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Oğuz Terzi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Giresunspor: Metin xxx, Numan xxx, Muhammed Bayır xxx, Mehmet Güven xx, Landel xxx, Ahmet İlhan Özek xxx (Tanase dk. 90 ?), Özgür Can xxx (Alpay dk. 79 x) Murat xx, Del Valle xxx (Mehmet Taş dk. 84 ?), Uğur xx, Bekir xx
Yedekler: Adriano, Berkan, Marko, Muhayer, Veysel, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu
Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman xx, Burak x (Kone dk. 71 x, Idrissa Diarra dk. 89 ?), İshak xx, Abdulkadir xx, Bokila xx, Theodore Mendy x (Devrim dk. 63 x), Samet x, Boubacar Dialiba x, Hüsamettin x
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan, Soner, Cem
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Özgür Can (dk. 26) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Mehmet, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü)