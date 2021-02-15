Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
15.02.2021 - 12:14 | | AA

Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan: - "Kalan 13 maçımızda da en iyi sonuçları alarak sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam"

Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Beypiliç Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Ligde 47 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi dün deplasmanda Beypiliç Boluspor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar Bolu temsilcisi önünde elde ettiği galibiyet ile son 10 maçını kazanmayı bildi.

Giresun ekibi, ligde oynadığı son 14 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, Beypiliç Boluspor karşısında elde ettikleri üç puanla ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için yoğun mücadele verdiklerini aktaran Ayhan, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Kalan 13 maçımızda da en iyi sonuçları alarak sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı

    Gökhan Dinç'ten Sergen Yalçın ve sözleşme yorumu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
      Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
    2. Denizlispor'da kabus bitmiyor
      Denizlispor'da kabus bitmiyor
    3. Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
      Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
    4. Daniel Sturridge için sürpriz talip
      Daniel Sturridge için sürpriz talip
    5. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
      Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehit Fethi Sekin'in oğlunun gönlünde Galatasaray var

    Şehit Fethi Sekin'in oğlunun gönlünde Galatasaray var

    Milan'da Hakan Çalhanoğlu korkusu! Manchester United...

    Milan'da Hakan Çalhanoğlu korkusu! Manchester United...

    "Buruk" sezon, "Kocaman" hayal kırıklığı

    "Buruk" sezon, "Kocaman" hayal kırıklığı

    Hatayspor'un hedefi ligde kalıcı olmak

    Hatayspor'un hedefi ligde kalıcı olmak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet