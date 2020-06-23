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23.06.2020 - 20:56 |

Giresunspor - İstanbulspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ileİstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Giresunspor - İstanbulspor: 2-1
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunspor-İstanbulspor müsabakası 34. dakikadan itibaren başladı. Mücadeleyi Giresunspor 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

Giresunspor - İstanbulspor: 2-1

Maçtan dakikalar

39. dakikada Giresunspor’da Milinkovic ceza sahasında gole çok yaklaştı, Alperen’in topa müdahalesiyle top kornere çıktı.

51. dakikada Giresunspor atağında Mehmet Taş’ın ceza alanı çizgisi önünden sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada Giresunspor atağında Özgür Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

75. dakika Giresunspor ani ataklarla üstünlüğü ele geçirme çabası sonuç verdi. Veysel Karani’nin sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında Özgür Can’ın müsait pozisyonda vuruşu ağları havalandırdı. 2-1

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