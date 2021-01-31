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31.01.2021 - 15:46 |

Giresunspor, TFF 1. Lig'de liderliğini sürdürdü

TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup eden lider Giresunspor galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Giresunspor, TFF 1. Lig'de liderliğini sürdürdü
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Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Eren Tozlu ve Sergen Piçinciol'un golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Giresunspor, ikinci yarıda Ibrahima Balde ve Serginho ile 2 gol daha buldu. Müsabakadan 4-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 41'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Giresunspor, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.  Kalesinde son golü İzmir deplasmanında Altay karşısında 82. dakikada gören Giresunspor, o müsabakanın ardından üst üste 8. maçta da kalesini gole kapattı. Karadeniz temsilcisi 728 dakikadır gol yemiyor.

Bu sezon en farklı galibiyetini alan Giresunspor, 4 gol attığı bir diğer karşılaşmada Adanaspor'u 4-3 mağlup etmişti. 

Giresunspor, TFF 1. Ligde liderliğini sürdürdü

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