Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak
09.07.2020 - 15:50 | | AA

Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildiği bildirildi.

Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak
ABONE OL

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi.

Giresunsporda 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak

İrfan Buz: Giresunspor maçına odaklandık

Geçmişe yolculuk | Sergio Ramos bildiğiniz gibi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
    AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
  2. Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar! Bugün Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?
    Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar! Bugün Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?
  3. Volkan Demirel'den eşi Zeynep için duygusal paylaşım
    Volkan Demirel'den eşi Zeynep için duygusal paylaşım
  4. Son dakika haberler - Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu
    Son dakika haberler - Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu
  5. Son dakika | Jailson'un menajerinden transfer açıklaması
    Son dakika | Jailson'un menajerinden transfer açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Jody Lukoki resmen Yeni Malatyaspor'da

Transfer haberleri | Jody Lukoki resmen Yeni Malatyaspor'da

Son dakika | Real Betis'te Manuel Pellegrini dönemi resmen başladı

Son dakika | Real Betis'te Manuel Pellegrini dönemi resmen başladı

Trabzonspor, Denizlispor hazırlıklarına moralsiz başladı

Trabzonspor, Denizlispor hazırlıklarına moralsiz başladı

Antalyaspor, dış sahada 7 maçlık yenilmezlik serisiyle öne çıkıyor

Antalyaspor, dış sahada 7 maçlık yenilmezlik serisiyle öne çıkıyor

Sıradaki Haber