Giresunspor'da liderlik sevinci!
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını lider tamamladı.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.
Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar
Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 90 1 İshak Doğan), Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Traore (Dk. 77 Milinkovic), Hayrullah Bilazer, Serginho (Dk. 89 Kerem Kalafat), Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Dk 90 1 Muhammed Himmet Ertürk), Balde (Dk. 89 Sadi Karaduman)
Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Erdem Özgenç, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic, Ahmet Yazar (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya (Dk. 29 Aosman), Pucko (Dk. 83 Onur Ayık), Thuram, Yasin Güreler
Goller: Dk. 62 Sergen Piçinciol, Dk. 76 ve 81 Balde (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yasin Güreler, Dk. 58 Aosman, Dk. 60 Ahmet Yazar, Dk. 64 Rosario (Tuzlaspor), Dk. 43 Hüsamettin Tut, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)