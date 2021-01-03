Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Giresunspor'da liderlik sevinci!
03.01.2021 - 20:04 |

Giresunspor'da liderlik sevinci!

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Giresunspor'da liderlik sevinci!
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. 

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

Stat: Giresun Atatürk 

Hakemler: Özgür Yankaya, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar 

Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 90 1 İshak Doğan), Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Traore (Dk. 77 Milinkovic), Hayrullah Bilazer, Serginho (Dk. 89 Kerem Kalafat), Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Dk 90 1 Muhammed Himmet Ertürk), Balde (Dk. 89 Sadi Karaduman) 

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Erdem Özgenç, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic, Ahmet Yazar (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya (Dk. 29 Aosman), Pucko (Dk. 83 Onur Ayık), Thuram, Yasin Güreler 

Goller: Dk. 62 Sergen Piçinciol, Dk. 76 ve 81 Balde (Giresunspor) 

Sarı kartlar: Dk. 21 Yasin Güreler, Dk. 58 Aosman, Dk. 60 Ahmet Yazar, Dk. 64 Rosario (Tuzlaspor), Dk. 43 Hüsamettin Tut, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)

Giresunsporda liderlik sevinci

Abdullah Avcı: “Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Dortmund, Wolfsburg’u devirdi!
    Dortmund, Wolfsburg’u devirdi!
  2. Giresunspor'da liderlik sevinci!
    Giresunspor'da liderlik sevinci!
  3. A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı
    Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı
  5. Luiz Gustavo gelişmesi!
    Luiz Gustavo gelişmesi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leicester City'de Newcastle zaferi! Çağlar Söyüncü...

Leicester City'de Newcastle zaferi! Çağlar Söyüncü...

Atılay Canel: "Maçın hakkı beraberlikti"

Atılay Canel: "Maçın hakkı beraberlikti"

Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"

Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"

Son dakika - Trabzonspor'da Caleb Ekuban gol sevincini anlattı!

Son dakika - Trabzonspor'da Caleb Ekuban gol sevincini anlattı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet