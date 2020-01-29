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29.01.2020 - 21:11 | | GİRESUN (İHA)

Giresunspor'da Numan Çürüksu şoku

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numan Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Giresunspor'da Numan Çürüksu şoku

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda şok yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Numan Çürüksu sakatlandı.

Çürüksu’nun sakatlığına ilişkin Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu yaptığı açıklamada, “Takım kaptanımız Numan Çürüksu bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirmiş ve yapılan MR sonucuna göre 'sağ arka adalesinde grade II strain' tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmış olup 3-4 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir” dedi.

Giresunsporda Numan Çürüksu şoku

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