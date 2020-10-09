Giresunspor'dan stat talebi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ferhat Karademir, ligde kalan maÃ§larÄ±nÄ± yeni yapÄ±lan Ã‡otanak StadÄ±'nda oynamak istediklerini bildirdi.

Karademir, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, AtatÃ¼rk StadÄ±'nÄ±n zemininin futbol iÃ§in Ã§ok mÃ¼sait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oyuncularÄ±n zemindeki hatalar nedeniyle sakatlanma riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sakatlanmalara neden olacak risklerin gÃ¶rmemezlikten gelinemeyeceÄŸini vurgulayan Karademir, bu nedenle ligde kalan maÃ§larÄ±nÄ± Ã‡otanak StadÄ±'nda oynamak istediklerini aktardÄ±.

Bu konudaki taleplerini yetkili makamlara ilettiklerini ve sonucu beklediklerini ifade eden Karademir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Yeni statta zemin artÄ±k iyice oturdu. Ã‡imler futbol oynamak iÃ§in son derece mÃ¼sait. Elimizde bu kadar kaliteli bir saha varken 1-2 maÃ§ daha zemini bozuk bir sahada oynayarak sportif alanda ve saÄŸlÄ±k alanÄ±nda riskleri bÃ¼yÃ¼tmek istemiyoruz. Talebimiz 20 gÃ¼n iÃ§inde tÃ¼m iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ± ve Giresunspor'umuzun maÃ§larÄ±nÄ± artÄ±k yeni stadyumda oynamaya baÅŸlamasÄ±dÄ±r."

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