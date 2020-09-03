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03.09.2020 - 15:22 |

Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!

Türkiye’nin referans basketbol turnuvası Gloria Cup, tüm maçlarıyla D-Smart ve D-Smart GO’da olacak.

Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!
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İşte turnuva ve maç programları...

2-6 EYLÜL 2020 / TURNUVA1
2 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.30 Dnipro- Bahçeşehir Koleji ( SPOR SMART 77.Kanal)
3 EYLÜL PERŞEMBE
20.30 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta ( SPOR SMART 77.Kanal)
4 Eylül Cuma
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- Dnipro ( SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Anadolu Efes- Bahçeşehir Koleji ( 82. KANAL )
6 Eylül Pazar
16.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta ( SPOR SMART 77.Kanal )
19.00 Anadolu Efes – Dnipro ( SPOR SMART 77.Kanal)

8-13 EYLÜL 2020/ TURNUVA 2
8 Eylül Salı
17.30 Maç 1 Dnipro- Tofaş ( SPOR SMART 77.Kanal )
20.30 Maç 2 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta ( SPOR SMART 77.Kanal )
9 Eylül Çarşamba
17.30 Maç 3 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka ( SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 4 Türk Telekom- Kızılyıldız ( SPOR SMART 77.Kanal )
10 Eylül Perşembe
17.30 Maç 5 / Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden ( SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 6 / Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan ( SPOR SMART 77.Kanal )
11 Eylül Cuma
17.30 Maç 7 / Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden
20.30 Maç 8 / Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan
12 Eylül Cumartesi
20.15 Maç 5 Kaybeden- Maç 7 Kaybeden
13 Eylül Pazar
13.00 Maç 5 Kazanan - Maç 7Kazanan
16.00 Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden
19.00 Maç 6 Kazanan – Maç 8Kazan

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da

Cedi Osman bireysel çalışmalarını sürdürüyor...
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