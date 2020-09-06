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06.09.2020 - 22:43 |

Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes!

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi. Galatasaray Doğa Sigorta ise Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yenerek ikinci oldu.

Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes!
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi. 

Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu. 

Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

G.Saray 2. oldu
Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti. 

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.

Gloria Cupta şampiyon Anadolu Efes

Salon: Gloria Sports Arena 

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman, Hüseyin Çelik 

Anadolu Efes: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, Doğuş Balbay 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11 

Dnipro: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov1. Periyot: 27-18 Devre: 48-30 3. Periyot: 71-43

 

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