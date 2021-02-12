Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD doğumlu Karadağlı milli oyuncu Glory Johnson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Son olarak Macaristan ligi ekiplerinden Sopron Basket forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Johnson, yeni bir takıma ve şehre geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Johnson, "Ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden bir takıma geldim. Sahada her zaman savaşan bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.