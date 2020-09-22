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22.09.2020 - 13:38 | | ANTALYA, (DHA)

Gökdeniz Bayrakdar'dan tarihi gol

Fraport TAV Antalyaspor'un Kocaelispor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş'a attığı golle, ilk Süper Lig maçında, yeni takımındaki ilk karşılaşmasında ilk golü atmanın mutluluğunu yaşadı. Genç futbolcunun golü, kırmızı beyazlıların dış sahada kaybetmeme rekorunu 9 maça çıkardı.

Gökdeniz Bayrakdar'dan tarihi gol
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Fraport TAV Antalyaspor'un Kocaelispor'dan transfer ettiği Gökdeniz Bayrakdar, hırsı ve antrenmandaki performansıyla teknik direktör Tamer Tuna'nın gözüne girdi. Süper Lig'de Beşiktaş maçında yeni takımıyla ilk maçına çıkan Gökdeniz Bayrakdar, ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadı. Fraport TAV Antalyaspor formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkan, ilk golünü atan Gökdeniz Bayrakdar, kariyerindeki ilklerin yanı sıra, takımına da ilkleri yaşattı. 76'ncı dakikada oyuna giren ve 85'inci dakikada 1-0 geride olan takımına beraberliği getiren golü atan Gökdeniz Bayrakdar, Fraport TAV Antalyaspor'un 1 puanla dönmesini sağladı.
Kırmızı beyazlılar, Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle İstanbul'da oynadığı maçlarda Beşiktaş'a karşı ilk defa 3 defa üst üste yenilmedi. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda kazanılan puanla dış sahadaki yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı. Gökdeniz Bayrakdar attığı golle 2007-2008'den bu yana Beşiktaş'a Süper Lig golü atan en genç oyuncu oldu. U19 milli takımında da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar, ilk maçındaki başarısıyla Fraport TAV Antalyaspor taraftarı ile futbolseverlerin gönlünü kazandı.

Gökdeniz Bayrakdardan tarihi gol

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