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16.04.2020 - 18:41 |

Gökhan Gönül: "Beşiktaş'ta bırakacağım"

Beşiktaşlı milli futbolcu Gökhan Gönül'ün takımdaki geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız sağ bek, siyah-beyazlı ekipte kalmak istiyor.

Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden Gökhan Gönül ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor

Sabah'ın haberine göre; ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan A Milli oyuncunun siyah beyazlılarda devam edeceği bildirildi.

Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı

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