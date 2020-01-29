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HaberlerBeşiktaş Haberleri Gökhan Töre: Sergen hoca kimsenin hakkını yemez
29.01.2020 - 10:02 | | Fanatik

Gökhan Töre: Sergen hoca kimsenin hakkını yemez

Yeni Malatyaspor’da forma giyen Gökhan Töre, “Sergen hoca, atak futbol oynatıyordu. Taraftarın gözüne hoş gelen bir oyun formatı var. Eğer idmanlarda iyi çalışırsanız Sergen hocadan formayı alırsınız. Kimseye ismine göre forma vermez. Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Gökhan Töre: Sergen hoca kimsenin hakkını yemez

Beşiktaş’ta 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında forma giyen Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımla sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sezon öncesinde Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu. Bu ekipte yarım sezon teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte çalışan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş’la anlaşan genç teknik adamı yorumladı. Töre, Yalçın’a övgüler yağdırdı...

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‘Çok cana yakın hoca’

Gökhan Töre, “Sergen Yalçın hoca, Malatyaspor’dayken atak futbol oynatıyordu. Taraftarın gözüne hoş gelen, hep 3 puanı düşünen bir oyun formatı var. Eğer idmanlarda iyi çalışırsanız Sergen hocadan formayı alırsınız. Kimseye ismine veye kariyerine göre forma vermez. Kimsenin hakkını yemez. Tüm oyuncularla yakından ilgilenir. Çok cana yakın bir teknik adam. Oyuncuların dilinden çok iyi anlar. Beşiktaş’ta başarılı olur” dedi.

Gökhan Töre: Sergen hoca kimsenin hakkını yemez

 

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